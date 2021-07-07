Названы риски для России и Центральной Азии после ухода США из Афганистана

Выход войск США из Афганистана приводит к бегству афганских военных в соседние страны и захвату радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) пограничных переходов на севере страны, что негативно влияет на безопасность России и Центральной Азии. Об этом «Ленте.ру» рассказал Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН и эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он пояснил, что тем самым Талибан берет под свой контроль все коммуникации с центральноазиатскими государствами. Эксперт также указал на риски, связанные с тем, что США попросили Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, помогавших американским военным. «Кто они, как они будут размещены, есть ли гарантия того, что американцы их заберут, не будут ли они какую-то подрывную деятельность вести — никто не знает», — отметил Притчин.

Специалист подчеркнул, что подобные риски создают необходимость для координации между Россией и странами Центральной Азии как в рамках Организация Договора о коллективной безопасности, так и в двустороннем формате — с Узбекистаном и Туркменистаном. По его словам, сторонам необходимо выработать единый подход к обстановке в Афганистане и попыткам США использовать Центральную Азию в качестве прикрытия для отвода своих войск, поскольку это напрямую связано и с безопасностью России.

5 июля советник афганского президента по нацбезопасности Хамдулла Мохиб назвал уход войск США и международной коалиции с территории Афганистана вызовом для всего региона. По его словам, последствия этого могут ощутить не только соседние страны, но и Россия.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден заявлял, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. По его мнению, военные силы не могут поддержать местное правительство. В Белом доме рассчитывают, что вывод войск из Афганистана завершится к концу августа.