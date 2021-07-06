Американские военные тайком покинули военную базу в Афганистане

Военные США покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм ночью, не уведомив ее нового командира. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам командования, в ночь на второе июля на всей базе внезапно погас свет, и в небо поднялся транспортный самолёт C-17A Globemaster III ВВС США.

«До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм... и, наконец, к 7:00 утра мы поняли, что факт подтвержден и они уже покинули Баграм», — заявил новый командир объекта генерал Мир Асадулла Кохистани.

Сообщается, что никакой торжественной церемонии передачи авиабазы не было. А спустя 20 минут после того, как американский контингент покинул Афганистан, отключилось электричество и вся территория погрузилась в темноту.

Однако прежде, чем афганская армия смогла взять контроль над аэродромом, который находится примерно в часе езды от Кабула, на него проникли мародеры, которые разграбили казармы и склады.

В пиковые годы антитеррористической операции США в Афганистане на территории Баграма находилось до 100 тысяч военнослужащих. После себя они оставили более одной тысячи транспортных средств, десятки бронеавтомобилей и — полностью оснащенный — один из лучших в стране госпиталей.

На ликвидацию последствий грабежа и мародерства у афганских силовиков ушло трое суток. Местные специалисты снова ввели в работу радиолокационные системы и средства связи для контроля воздушной обстановки.

5 июля советник афганского президента по нацбезопасности Хамдулла Мохиб назвал уход войск США и международной коалиции с территории Афганистана вызовом для всего региона. По его словам, последствия этого могут ощутить не только соседние страны, но и Россия.