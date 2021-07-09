Заявления «Талибана» о целях в Афганистане назвали «умиротворяющими тезисами»

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков оценил цели боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Его слова передает NEWS.ru.

Востоковед напомнил, что, по заявлениям талибов, они хотят создать в Афганистане «свободную исламскую государственную систему». При этом представители радикальной группировки подчеркивали, что не намерены устанавливать контроль над всей территорией страны. Егорченков назвал подобные высказывания боевиков «умиротворяющими тезисами» для внешнего позиционирования организации.

«К таким заявлениям нужно относиться осторожно. Скорее, это проявление доброй воли, направленное на европейских партнеров, может быть, и нам оно тоже адресовано с учетом опасений, которые вызывает "Талибан"», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что боевики «Талибана» вошли в Кандагар — второй крупнейший город Афганистана.

За день до этого власти Афганистана заявили, что на фоне укрепления сил боевиков «Талибана» в стране началась критическая фаза военного конфликта. «Мы признаем, что война бушует в Афганистане и военная обстановка в стране крайне чувствительная», — отметил министр обороны Бисмилла Хан Мохаммади.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.

