Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане

Представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) рассказал об условии для трехмесячного прекращения огня. Взамен, по его словам, талибы требуют освобождения ранее захваченных 7 тысяч боевиков движения и его исключения из черного списка ООН. Об этом сообщил участник переговоров от властей Афганистана Надер Надери, его слова приводит ТАСС со ссылкой на агентство Pajhwok.

«Талибы предложили трехмесячное перемирие, но потребовали от афганского правительства освободить 7 тысяч заключенных из числа своих сторонников», — заявил Надери на пресс-конференции в Кабуле. Он напомнил, что ранее власти уже пошли на уступки талибам, освободив из тюрем 5 тысяч их сторонников, но это «не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации».

Ранее,15 июля, глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар обвинил талибов в беспрецедентном кровопролитии, которое, по его словам, финансируется международным терроризмом. Атмар добавил, что боевики не выполнили условия мирных договоренностей, достигнутых в Дохе и призвал страны-члены ШОС оказать помощь правительству Афганистана в противодействии агрессии «Талибана».

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.