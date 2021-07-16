США обсудят Афганистан с Пакистаном и Узбекистаном

США обсудят с Афганистаном, Пакистаном и Узбекистаном cитуацию в Афганистане

США, Узбекистан, Пакистан и Афганистан договорились о создании нового четырехстороннего формата для обсуждения ситуации в Афганистане. Об этом объявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов, передает ТАСС.

«Заявление гласит об объявлении четырехстороннего формата — США, Узбекистан, Афганистан, Пакистан — для поддержки афганского мирного процесса и постконфликтного урегулирования», — приводит агентство его слова.

Кабулжанов добавил, что новая площадка для обсуждения поможет укрепить региональные связи и более эффективно поддерживать мир в регионе. Он также упомянул будущее развитие международных торговых маршрутов.

Ранее эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович рассказал, что война может серьезно ухудшить ситуацию с наркотрафиком в Средней Азии по латиноамериканскому сценарию. В результате экспансии боевиков в соседние государства провинциальные группировки наркоторговцев могут превратиться в картели, которые будут серьезно угрожать даже правительствам.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.