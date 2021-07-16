Эксперт рассказал о латиноамериканском сценарии войны в Афганистане

Война в Афганистане может серьезно ухудшить ситуацию с наркотрафиком в Средней Азии по латиноамериканскому сценарию. Об этом заявил «Ленте.ру» эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович, комментируя возможность победы террористов «Талибана» (организация запрещена в России — прим. «Ленты.ру»).

Сейчас экономика Афганистана держится преимущественно на иностранной помощи. В случае победы боевиков они вынуждены будут искать альтернативные способы пополнения бюджета, и такой альтернативой станет наращивание объема контрабанды наркотиков-опиатов из Афганистана, который уже сейчас составляет 40-60 процентов доходов боевиков.

Кроме того, подчеркнул Мендкович, в рядах «Талибана» воюют боевики из «Аль-Каиды», «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского движения Узбекистана» (организации запрещены в России — прим. «Ленты.ру»), которые ставят своей целью экспансию в Среднюю Азию. Ячейки экстремистов в регионе могут превратиться в перевалочные базы для наркоторговцев.

«Существует риск развития ситуации по латиноамериканскому образцу, где из, в общем-то, провинциальных преступных группировок, занятых наркотиками, выросли современные наркокартели, которые представляют самостоятельную силу и угрожают даже правительствам крупных государств, таким как Мексика», — считает Мендкович.

Эксперт добавил, что объективные предпосылки для экспансии боевиков в Среднюю Азию существуют уже сейчас, и по контрабандным каналам из Афганистана в соседние государства могут поступать не только наркотики, но и оружие, и вербовщики.

Ранее Мендкович оценил вероятность победы «Талибана». По его словам, боевики уже контролируют 70-80 процентов территории страны и продолжают наступление, так что у официального Кабула очень мало шансов после ухода американских войск.