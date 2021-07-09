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Названы условия для пересмотра статуса Талибана как террористической организации

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Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Россия может пересмотреть статус радикального движения «Талибан» (запрещено в России) как террористической организации, исходя из его дальнейших действий. Такие условия назвал Никита Мендкович, эксперт Центра изучения современного Афганистана и Российского совета по международным делам (РСМД), в беседе с «Лентой.ру».

Мендкович подчеркнул, что пересмотр будет возможен, если «Талибан» выступит с новыми программными заявлениями и изменит свою схему деятельности в Афганистане. «Если действительно они начнут систематически отказываться от терроризма, преследовать террористические группировки на подконтрольных себе территориях, безусловно, отношение будет изменено», — отметил он.

При этом подобный шаг не должен основываться лишь на словах представителей «Талибана», к заверениям и обещаниям движения следует относиться с особой осторожностью. «Разумеется, нужно использовать дипломатический диалог, чтобы убеждать их соблюдать свои обещания, но одновременно нужно использовать и определенные силовые рычаги, чтобы обеспечивать выполнение этих обещаний», — пояснил эксперт.

Тем не менее Россия должна продолжать диалог с «Талибаном», поскольку он все больше влияет на обстановку в Афганистане. «Перефразируя одного политика прошлого, другого Афганистана у меня для вас нет. Мы, в отличие от США, не можем собрать вещи и улететь в другое полушарие от Афганистана», — подчеркнул Мендкович.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане, будут добиваться урегулирования ситуации в стране и призвал к этому другие государства. При этом американские войска сохранят возможности для ударов с больших дистанций по Афганистану в случае необходимости, добавил Байден.

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