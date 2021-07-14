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Умер бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн скончался в возрасте 80 лет

Бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн скончался на 81 году жизни, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на его сына.

Отмечается, что политик боролся с онкологическим заболеванием и в последние две недели проходил лечение в частной больнице.

Мамнун Хусейн занимал пост президента Пакистана в 2013-2018 годах. Ранее он был губернатором провинции Синд. Хусейн считался соратником бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, который был осужден по двум делам и в настоящее время находится в Великобритании.

19 апреля умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл. Причина смерти политика пока не уточняется. Сообщения о смерти политика прокомментировали президент Штатов Джо Байден и первая леди Джилл Байден. «Мы с Джилл с огромной скорбью восприняли новость о том, что вице-президента Уолтера Мондейла не стало. Мы благодарны за то, что можем называть его одним из самых преданных патриотов нации, дорогим другом и наставником», — говорится в заявлении.

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