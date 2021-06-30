Умер бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд

Бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд скончался в возрасте 88 лет, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление его семьи.

Он умер в окружении семьи незадолго до своего 89-го дня рождения в Таосе, штат Нью-Мексико. О причинах смерти экс-главы Пентагона не сообщается.

Дональд Рамсфельд занимал должность министра обороны дважды: при администрации Джеральда Форда в 1975-1977 годах, а также в 2001-2006 годах при администрации Джорджа Буша-младшего. При его руководстве ведомством США осуществили вторжение в Афганистан и Ирак.

19 апреля умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл. Причина смерти политика пока не уточняется. Сообщения о смерти политика прокомментировали президент Штатов Джо Байден и первая леди Джилл Байден. «Мы с Джилл с огромной скорбью восприняли новость о том, что вице-президента Уолтера Мондейла не стало. Мы благодарны за то, что можем называть его одним из самых преданных патриотов нации, дорогим другом и наставником», — говорится в заявлении.