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Умер последний узник концлагеря Ясеновац в возрасте 98 лет

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Базил Зуколо
Базил Зуколо
Фото: Jasenovac Memorial Site / Facebook

Последний узник концентрационного лагеря Ясеновац Базил Зуколо (Bazil Zukolo) умер в Сербии в возрасте 98 лет, сообщил Музей жертв геноцида в своем официальном Facebook.

Отмечается, что Зуколо являлся последним выжившим участником побега из лагеря смерти Ясеновац. Перед Второй мировой войной мужчина жил в городе Пожега, а в 1943 году ушел в партизаны. В тоже году его схватили, а в следующем доставили в концлагерь Ясеновац. Во время заключения Базилу приходилось с помощью нефти уничтожать останки людей, погребенных в массовых захоронениях.

Зуколо удалось бежать из концлагеря 22 апреля 1945 года, но при побеге погиб его родной брат Степан. Выйдя из Ясеноваца к партизанам, Зуколо весил 48 килограммов. После окончания войны он женился и и вернулся в город Пожега.

Систему лагерей смерти Ясеновац создали хорватские фашисты-усташи в августе 1941 года. Сам лагерь Ясеновац находился на расстоянии 60 километров от Загреба на территории Независимого хорватского государства, которое сотрудничало с нацистской Германией. Ясеновац называли «Балканским Освенцимом»: там погибли около 700 тысяч человек, среди них — сербы, евреи, цыгане и политические противники усташского режима.

Ранее бывшего охранника немецкого концлагеря выслали из США. Суд постановил, что мужчина добровольно служил охранником в концлагере, среди узников которого были евреи, поляки, русские, датчане и другие.

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