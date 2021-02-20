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Бывшего охранника немецкого концлагеря выслали из США

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Фридрих Карл Бергер
Фридрих Карл Бергер
Фото: U.S. Immigration and Customs Enforcement

Бывшего охранника немецкого концентрационного лагеря, гражданина Германии и жителя американского штата Теннеси выслали из США. Об этом пишет Newsweek.

Фридрих Карл Бергер (Friedrich Karl Berger) служил охранником в концентрационном лагере в Нойенгамме (земля Нижняя Саксония) в 1945 году. Он приехал в Штаты в 1959-м и с тех пор жил в Теннеси.

Однако в марте 2020-го судья по иммиграционным вопросам вынесла постановление о его высылке. Суд постановил, что мужчина добровольно служил охранником в концлагере, среди узников которого были евреи, поляки, русские, датчане и другие. Бергер признал, что охранял лагерь и следил за тем, чтобы никто из узников не сбежал, однако не знал о том, что с ними происходит. По словам подсудимого, он просто выполнял приказы начальства.

В июле 2020-го земельный суд Гамбурга приговорил 92-летнего Бруно Д., бывшего охранника концентрационного лагеря Штуттгоф, к двум годам тюрьмы условно за пособничество в убийстве узников. Мужчину сочли причастным к убийству более пяти тысяч человек.

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