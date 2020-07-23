В Германии осудили 92-летнего охранника концлагеря

Земельный суд Гамбурга приговорил 92-летнего Бруно Д., бывшего охранника концентрационного лагеря Штуттгоф, к двум годам тюрьмы условно за пособничество в убийстве узников. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мужчину считают причастным к убийству более пяти тысяч человек и попытке убийства еще одного. Прокурор заявил, что Бруно Д. должен был отказаться служить в концлагере, поскольку он знал о том, куда едет. Обвинение требовало осудить его на три года тюрьмы.

В своем последнем слове обвиняемый, которого привезли на слушания в инвалидной коляске, попросил прощения за свои злодеяния. При этом пожилой мужчина не признал, что работал в концлагере добровольно. По его словам, он сначала старался держаться подальше от нацистов, но в итоге в 17 лет пришел в СС из-за болезни сердца: заболевание означало, что он пригоден лишь для гарнизонной службы.

Бруно Д. работал охранником восемь с половиной месяцев — с 9 августа 1944-го по 26 апреля 1945-го. За это время, как выяснило следствие, в лагере были убиты не менее 5230 человек. Они скончались как в газовых камерах, так и от болезней, голода или пыток.

Нацистский концентрационный лагерь Штуттгоф был создан на территории оккупированной Польши к востоку от Данцига (Гданьска) в 1939 году. Изначально он работал как тюрьма для гражданского населения. Известен тем, что там проводились медицинские эксперименты над заключенными и производилось мыло из человеческих останков. За время существования Штуттгофа через него прошли примерно 110 тысяч заключенных, из которых около 65 тысяч погибли.

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