92-летнему мужчине предъявили обвинения за охрану концлагеря

В Германии предъявили обвинение бывшему охраннику концентрационного лагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников. Об этом сообщает Die Welt.

92-летний Бруно Д. работал охранником восемь с половиной месяцев — с 9 августа 1944-го по 26 апреля 1945-го. За это время, как выяснило следствие, в лагере были убиты не менее 5230 человек. Они скончались как в газовых камерах, так и от болезней, голода или пыток.

Бруно был в то время военнослужащим СС, на службу он заступил в 17 лет. В 2018-м во время допроса он признал, что работал в Штуттгофе. По его словам, он всегда старался держаться подальше от нацистов, а в ряды СС пришел из-за болезни сердца: заболевание означало, что он пригоден лишь для гарнизонной службы.

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Мужчина также заявляет, что видел, как людей отправляют в газовые камеры, знал об истощенных и страдающих узниках и сочувствовал им. Бруно указывает, что происходящее причиняло ему боль и страдания. На вопрос, почему он не покинул службу, экс-охранник ответил: «Чем бы помог мой уход? Они бы нашли кого-то другого».

При этом виновным мужчина себя не считает. По его словам, евреи в лагере имели право на жизнь, как и любой другой человек, а в их истреблении виноваты именно фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и его партия.

Нацистский концентрационный лагерь Штуттгоф был создан на территории оккупированной Польши к востоку от Данцига (Гданьска) в 1939 году. Изначально он работал как тюрьма для гражданского населения. Известен тем, что там проводились медицинские эксперименты над заключенными и производилось мыло из человеческих останков. За время существования Штуттгофа через него прошли примерно 110 тысяч заключенных, из которых около 65 тысяч погибли.

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