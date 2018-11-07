Престарелого охранника концлагеря начали судить как несовершеннолетнего

В Германии во вторник, 6 ноября, начался суд над бывшим военнослужащим СС и охранником концентрационного лагеря Штуттгоф. Об этом пишет New York Post.

94-летний Йохан Ребоген (Johann Rehbogen) обвиняется в причастности к убийствам, которые совершались в лагере в годы его службы. Он работал в Штуттгофе охранником с июня 1942 года по сентябрь 1944-го. Как отмечается, прямых доказательств его связи с преступлениями нет, однако прокуроры утверждают, что он по меньшей мере косвенно причастен к сотням из них.

Мужчина не отрицает, что охранял лагерь, однако заявил следователям, что понятия не имел об убийствах людей и не участвовал в них. Бывшего служащего СС судят как несовершеннолетнего, поскольку в те годы он был младше 21 года.

В связи с возрастом и здоровьем Ребогена слушания по делу ограничены двумя часами в день и не могут проходить более двух дней подряд. В настоящее время мужчина проживает в германском Боркене (земля Северный Рейн-Вестфалия).

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Издание отмечает, что обвинение строится на прецеденте 2011 года, когда суд в Мюнхене счел достаточным одно лишь факта работы охранником для признания человека виновным в убийствах. В то же время данное дело по Штуттгофу — первое в своем роде в отношении охранника концлагеря, который изначально не предназначался для истребления людей. В то же время обвинение уверено, что такая позиция оправдала, ведь в Штуттгофе в результате были убиты тысячи человек.

В августе в Германию экстрадировали Якова Палия — одного из последних известных нацистов живущих в США.

В апреле сообщалось о бывшем охраннике концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которому предъявили обвинения в причастности к геноциду. Отмечалось, что 94-летнего немца собираются судить как несовершеннолетнего.

Нацистский концентрационный лагерь Штуттгоф был создан на территории оккупированной Польши к востоку от Данцига (Гданьска) в 1939 году. Изначально он работал как тюрьма для гражданского населения. Известен тем, что там проводились медицинские эксперименты над заключенными и производилось мыло из человеческих тел. За время его существования туда попали около 110 тысяч заключенных, из которых около 65 тысяч погибли.

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