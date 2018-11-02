Олимпийских стрелков США обвинили в партнерстве с нацистами

Антидиффамационная лига (АДЛ) обратила внимание общественности на сотрудничество олимпийской сборной США по стрельбе с сайтом, где можно купить нацистские сувениры. Об этом сообщила газета New York Post.

Речь идет о портале Gunbroker.com, позиционирующем себя как «крупнейший в мире онлайн-аукцион по продаже огнестрельного оружия и аксессуаров для охоты и стрельбы». Журналисты обнаружили, что там можно было найти униформу узника нацистского концлагеря, робу Ку-клукс-клана, реплику канистры с пестицидом «Циклон Б», который нацисты использовали в лагерях смерти, и книгу под названием «Разоблачение лжи холокоста».

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Перечисленные товары уже удалены с сайта, но на нем все еще продаются нацистские мундиры и фуражки.

«Это символы худшего вида ненависти, и в обществе, где наблюдается такой подъем антисемитизма, компаниям стоит делать все, что в их силах, чтобы с этим справиться», — заявил в интервью каналу NBC директор отделения АДЛ в Нью-Йорке Эван Бернштейн (Evan Bernstein). По его мнению, политика портала и представленные на нем товары, наоборот, способствуют росту антисемитских настроений. «Вести бизнес таким образом — делать наше общество хуже», — добавил Бернштейн.

Олимпийская команда по стрельбе в ответном заявлении указала, что поддерживает далеко не все, что можно найти на ресурсах, использующихся ею для продвижения спорта. «Наши отношения с Gunbroker никоим образом не обозначают нашей поддержки этих товаров», — говорится в нем.

Сборная сотрудничает с сайтом для организации аукционов, финансирует за счет этого спортсменов и не планирует разрывать партнерство. Ее решение осудил Олимпийский комитет США. Его представитель Патрик Сандуски (Patrick Sandusky) заявил, что комитет обескуражен действиями стрелков, «не соответствующими олимпийским ценностям». Он не сказал, предпримет ли организация конкретные шаги для давления на команду.

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27 октября мужчина из ненависти к евреям напал с автоматическим оружием на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге. В результате атаки погибли 11 человек, еще шестеро пострадали.

Антидиффамационная лига — неправительственная организация, цель которой — борьба с распространением ненависти. После предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в 2016 году АДЛ приравняла к свастике и другим нацистским символам мем с лягушонком Пепе, так как его часто использовали ультраправые пользователи анонимных имиджбордов.

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