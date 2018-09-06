Найдено объяснение спаду антисемитизма в России

Проявлений антисемитизма в адрес российских евреев среди окружающих нет. Об этом свидетельствует проведенное по заказу Российского еврейского конгресса исследование «Левада-центра», пишет РБК.

В качестве причин, которые сформировали подобное отношение к евреям, аналитики называют тот факт, что их в стране проживает сравнительно немного — 1,5 миллиона человек. Кроме того, евреи почти не маркируют свою национальную принадлежность, что выделяло бы их из общей массы граждан.

Однако 17,6 процента респондентов центра высказали обратное : они считают, что за последние пять лет количество случаев проявления антисемитизма увеличилось.

Кроме того, отмечается в исследовании, россияне все чаще показывают «демонстративную юдофилию», чтобы их не подозревали юдофобии.

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Все же подавляющее число участников опроса (80 процентов) полагает, что проблема негативного отношения к евреям в современной России стоит не так остро, как в советский период. Это связывают с подчеркнуто дружественными отношениями руководства страны к Израилю, так как пассивный антисемитизм, определяемый распространенностью негативных шуток о евреях, сохраняется.

«Если на государственном уровне произойдет поворот к антисемитизму, это немедленно приведет к его подъему на местах», — резюмируют исследователи.

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