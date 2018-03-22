В СПЧ рассказали об уровне антисемитизма в России

Россия в постсоветский период многое сделала для искоренения антисемитизма и сейчас «очень благополучно» выглядит в этом отношении на фоне других стран. Об этом РИА Новости заявил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

«Самое главное, что с распадом Советского Союза ушло в прошлое такое понятие, как «государственный антисемитизм». Я не слышу, чтобы кто-нибудь говорил, что его не взяли на работу или в институт из-за национальности. Всего этого уже нет», — сказал Федотов.

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Оценки российских правозащитников разделяют и специалисты в Израиле. Отчет за 2017 год, который два месяца назад опубликовало министерство по делам диаспоры, констатирует, что в России продолжается снижение числа антисемитских проявлений.

Говоря об общемировых тенденциях, Федотов отметил, что больше всего людей волнует распространение антисемитизма в интернете. «В связи с этим абсолютно, на мой взгляд, естественно звучат тезисы о необходимости международного сотрудничества для того, чтобы противостоять распространению киберантисемитизма», — заметил глава СПЧ.

В январе сообщалось, что исследователи в Израиле отметили в 2017 году двукратных рост антисемитских проявлений на Украине.

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