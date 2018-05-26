Facebook ополчился на лягушонка Пепе

Социальная сеть Facebook запретила определенные изображения мема с лягушонком Пепе, пишет Motherboard.

Издание ознакомилось с учебным пособием для модераторов, где сотрудникам соцсети объясняют, какие картинки нужно удалять и какие жалобы игнорировать.

Как правило Facebook разрешает пользователям публиковать изображения персонажей мультфильмов или видеоигр, даже если речь идет о языке ненависти (hate speech). В качестве примера в материалах для модераторов приводится кадр из «Симпсонов», где изображен Гомер со свастикой. Модераторам предписано не реагировать на жалобы, связанные с этой картинкой.

Однако в случае с Пепе нормы более жесткие: изображение лягушонка в нацистской форме на фоне ворот, напоминающих ворота Аушвица, следует удалять. Пепе используют многие «группы ненависти», чтобы транслировать свою идеологию, поясняется в материалах для модераторов Facebook.

Изначально Пепе — герой комикса «Boyʼs Club», который вышел в США в 2005 году. Мемом лягушка стала после того, как в 2008 году на 4chan выложили отрывок из комикса.

В 2016 году изображение лягушонка в США стали использовать ультраправые организации. Американская неправительственная Антидиффамационная лига включила мем в список символов ненависти.

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