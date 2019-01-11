Высланный из США нацист умер в Германии

В Германии в возрасте 95 лет скончался нацист Третьего рейха Яков Палий, чуть более четырех месяцев назад высланный из США. Об этом пишет Deutsche Welle.

Как сообщила администрация округа Варендорф, мужчина умер в среду, 9 января. Это произошло в доме престарелых в городе Ален в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Причина смерти не называется.

Палий был одним из последних известных нацистов Третьего рейха, живших в США. Его экстрадировали в Германию в конце августа 2018 года. С 2003-го у мужчины не было американского гражданства, но он продолжал жить в двухэтажном доме в Нью-Йорке, поскольку ни одна страна не желала его принимать. Выслать Палия удалось после нескольких недель дипломатических встреч.

Deutsche Welle отмечает, что Палий не был гражданином Германии, и доказательства его причастности к нацистским преступлениям отсутствовали. Однако власти ФРГ согласились на его переезд и разместили в доме престарелых в Алене.

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Палий родился в украинской семье, в 1943 году работал надзирателем в концлагере «Травники» на польской территории. Затем его перевели в охранный батальон СС, где он служил до конца Второй мировой войны. В США украинец приехал в 1949 году, а для получения визы солгал, что во время войны трудился сначала в столярной мастерской, а затем на ферме. В Соединенных Штатах мужчина работал чертежником, пока не вышел на пенсию.

О прошлом Палия стало известно после того, как его имя обнаружили в нацистском реестре. На допросах он признался, что работал в концлагере и служил в СС, но свою связь с военными преступлениями отрицает. Американский суд в 2003 году признал его причастность к убийствам.

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