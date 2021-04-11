Зеленский призвал не допустить ужасы Второй мировой

Украинский президент Владимир Зеленский призвал предотвратить любые события, которые сравнились бы по масштабу с ужасами Второй мировой войны. Эти слова содержатся в его заявлении по случаю Международного дня освобождения узников нацистских концлагерей, передает ТАСС со ссылкой на офис президента.

«В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов», — приводит агентство слова главы украинского государства.

Также от имени Зеленского возложили цветы к мемориалу на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Во время Великой Отечественной войны нацисты расстреляли в Бабьем Яру более 100 тысяч человек, главным образом евреев.