Зеленский «передал привет» жертвам расстрела в Бабьем Яру

Президент Украины Владимир Зеленский «поддел» журналиста за вольную формулировку вопроса с упоминанием массовых расстрелов в Бабьем Яру, сообщает «Страна.ua».

Во время пресс-конференции президента один из представителей СМИ заметил, что Зеленский «исчез с радаров» после поездки в США. «Вас несколько дней не видели, черные очки, Бабий Яр там…», — сказал журналист.

«Красивая у вас риторика — Бабий Яр там. Передайте всем, кто там погиб, привет», — ответил Зеленский.

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На это журналист отметил, что на Украине начали говорить об «эмоциональном кризисе» президента. «Все нормально, и с желудком тоже. Я не слабый человек», — заявил глава государства. Он пояснил, что «после Америки никуда не делся» и что у него много дел.

29 сентября главный раввин Украины раскритиковал Зеленского за то, что тот не посетил памятное мероприятие в Бабьем Яру. В команде президента ответили, что он был там, но не афишировал свое присутствие.

Во время Великой Отечественной войны нацисты расстреляли в Бабьем Яру более 100 тысяч человек, главным образом евреев.

Владимир Зеленский 10 октября проводит большую пресс-конференцию на территории фудкорта в Киеве. Мероприятие длится несколько часов. Журналистов запускают к президенту небольшими группами. Зеленский, в частности, уличил своего предшественника на посту президента Петра Порошенко в подготовке массовых протестных акций, пригрозил увольнением всем украинским министрам и обвинил администрацию США в подрыве дипломатических отношений с Киевом.

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