Зеленский пригрозил всем украинским министрам увольнением

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия продолжения работы министров нынешнего правительства. Прямую трансляцию его брифинга ведет на YouTube телеканал «112 Украина».

«По поводу Авакова. Я ничего ему не должен. Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, там много новых людей. Я всем министрам сказал — реальные дела принесите нам до конца года — не будет, то мы всех уволим», — заявил Зеленский.

Ранее, в августе, новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что считает решение оставить Авакова на посту министра внутренних дел самым сложным при формировании нового правительства. По его словам, ключевым доводом в пользу этой кандидатуры стал опыт главы МВД.

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В мае олигарх Игорь Коломойский, которому приписывают влияние на Зеленского, заявил, что рекомендовал главе государства сохранить Авакова в правительстве, поскольку министр является «фактором стабильности» в стране. Бизнесмен также рассказал, что они с чиновником радовались победе Зеленского как члены его «фан-клуба».

Глава МВД Украины имел серьезный конфликт с бывшим президентом Петром Порошенко практически с момента вступления последнего в должность в 2014 году и активно боролся с фальсификациями на выборах главы государства. Его уровень влияния в стране неформально характеризовали как «вице-президент». Также СМИ приписывают ему контроль за националистами из «Национального корпуса», который сформировался на базе добровольческого батальона «Азов», входившего в состав МВД.

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