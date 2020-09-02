Приговоренный к пожизненному сроку лидер красных кхмеров умер в тюрьме

Приговоренный Международным трибуналом под эгидой ООН к пожизненному сроку один из лидеров красных кхмеров Кампучии Канг Кек Иеу умер в тюрьме. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 77-летний преступник почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу, где и скончался. Причина его смерти не называется.

Канг Кек Иеу стал первым приговоренным за преступления красных кхмеров еще в 2010 году: он получил пожизненный срок за руководство концлагерем для политзаключенных. Его признали виновным в гибели как минимум 15 тысяч заключенных.

Суд, созданный в 2005 году властями Камбоджи совместно с ООН специально для расследования преступлений режима Пол Пота, приговорил только трех человек. Помимо умершего, это бывший председатель президиума Демократической Кампучии, 87-летний Кхиеу Сампхан, и один из некогда ближайших сторонников диктатора Пол Пота, «брат номер два», 92-летний Нуон Чеа. Они получили пожизненное наказание за преступления против человечности и геноцид. Еще два расследования были прекращены в 2013 и 2015 годах по причине смерти подозреваемых.

«Красные кхмеры» правили Камбоджей (которая тогда называлась Кампучией) с 1975-го по 1979 год, пока не были свергнуты вьетнамскими войсками. За это время в ходе репрессий и насильной аграризации погибло, по разным оценкам, от одного до трех миллионов человек — почти четверть населения страны.

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