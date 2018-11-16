Лидеров «красных кхмеров» впервые признали виновными в геноциде

Специальный суд в Камбодже, созданный при поддержке ООН, признал двух лидеров «красных кхмеров» виновными в геноциде и повторно осудил их на пожизненный срок. Об этом сообщает Reuters.

Бывший председатель президиума Демократической Кампучии, 87-летний Кхиеу Сампхан, и один из некогда ближайших сторонников диктатора Пол Пота, «брат номер два», 92-летний Нуон Чеа, уже отбывают пожизненный срок за преступления против человечности. Однако геноцид ранее не упоминался в их приговорах.

Оба обвиняемых, как и ранее, не признали своей вины. Чеа покинул зал суда спустя 40 минут после начала слушания по причине болей в спине. Сампхан не смог самостоятельно встать, чтобы выслушать приговор.

Суд, созданный в 2005 году властями Камбоджи совместно с ООН специально для расследования преступлений режима Пол Пота, приговорил только трех человек. Первый приговор был вынесен в 2010 году: тогда на пожизненный срок был осужден Канг Кек Иеу, бывший начальник концлагеря для политзаключенных. Еще два расследования были прекращены в 2013 и 2015 годах по причине смерти подозреваемых.

«Красные кхмеры» правили Камбоджей (которая тогда называлась Кампучией) с 1975-го по 1979 год, пока не были свергнуты вьетнамскими войсками. За это время в ходе репрессий и насильной аграризации погибло, по разным оценкам, от одного до трех миллионов человек — почти четверть населения страны.

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