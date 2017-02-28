Камбоджийский премьер посочувствовал Трампу

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен посочувствовал президенту США Дональду Трампу из-за проблем с прессой. Об этом сообщает Reuters.

«Дональд Трамп теперь понимает, что пресса — это кучка анархистов, — объяснил Сен. — Анархические права человека — это права, которые уничтожают нацию. Надеюсь, что наши иностранные друзья это осознают». По словам премьера, он отлично понимает антипатию, которую Трамп испытывает к СМИ.

Премьер Хун Сен, который правит Камбоджей уже более 30 лет, неоднократно сталкивался с критикой СМИ, которые обвиняют его в нарушении прав человека и коррупции. Глава правительства в ответ заявил, что журналисты подрывают национальную безопасность, а их необдуманные разоблачения могут привести к новой гражданской войне.

Хун Сен в период прошлой гражданской войны был полевым командиром Красных кхмеров, позже порвал с Пол Потом и примкнул к провьетнамским силам. После победы занимал высшие правительственные посты, остался у власти и после восстановления монархии в 1993 году. В 1997 году Хун Сен совершил государственный переворот, разгромив соперничающие партии и установив фактическое единовластие.