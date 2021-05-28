Германия заплатит миллиард евро за геноцид

Германия официально признала геноцидом истребление немецкой колониальной армией этнических групп гереро и нама в Намибии в начале 20-го века. Немецкие власти заплатят стране и потомкам жертв преступлений более миллиарда евро. Об этом сообщает CNN.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что главная цель для Берлина — «найти общий путь к подлинному примирению в память о жертвах». Он отметил, что необходимо честно и без замалчиваний говорить о событиях колониальной эпохи в африканском регионе и открыто называть их геноцидом.

Пресс-секретарь президента Намибии Альфредо Хенгари заявил, что власти страны положительно отреагировали на заявление немецкой стороны. «Люди никогда не забудут этот геноцид; они будут жить с ним. И это важный процесс с точки зрения заживления этих ран», — заключил он.

Однако сами потомки жертв не признали позицию Германии и назвали ее пиар-ходом. Член парламента Намибии, верховный вождь гереро Векуи Рукоро сказал, что правительство страны предало свой народ, согласившись на подобную меру. Он подчеркнул, что президент Германии — персона нон грата для потомков истребленных народов.

5 апреля сообщалось, что Намибия потребовала от Германии выплаты компенсаций за геноцид. Африканцы считают, что немецкая сторона должна вести переговоры не только с правительством, но и с лидерами племен, которые уже пытались отсудить деньги в американских судах.

В 1904-1908 годах, когда территорию современной Намибии занимала Германская Юго-Западная Африка, немецкий экспедиционный корпус подавил восстание африканских племен. Тогда они составляли большинство населения страны. Германские власти загнали выживших в пустыню (там многие умерли от голода) или отправили в концлагеря. По оценкам историков, погибли от 65 до 80 тысяч представителей племени гереро и около 20 тысяч представителей племени нама.