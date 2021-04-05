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Африканцы потребовали от Германии денег за геноцид

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Фото: Public Domain / Wikimedia

Намибия потребовала от Германии выплаты компенсаций за геноцид, однако Берлин до сих пор не определился с их размером. Об этом пишет BBC News.

Речь идет о событиях когда Намибия была колонией Германии, и центральные власти нередко убивали местных жителей или выгоняли их в концлагеря. Берлин признал произошедшее геноцидом еще шесть лет назад, однако так и не выплатил компенсации.

Африканцы считают, что германская сторона должна вести переговоры не только с правительством, но и с лидерами племен, которые уже пытались отсудить деньги в американских судах. Некоторые представители намибийских племен считают, что правительство страны хочет «прибрать к рукам» выплаты компенсаций, чтобы спонсировать свои проекты.

Власти ФРГ не комментируют происходящее. BBC News напоминает, что возможные компенсации Намибии создадут прецедент: ни одна из бывших колониальных держав еще не вступала в переговоры с бывшей колонией по поводу событий столетней давности.

В 1904-м —1908 годах, когда территорию современной Намибии занимала Германская Юго-Западная Африка, немецкий экспедиционный корпус подавил восстание африканских племен. Тогда они составляли большинство населения страны. Германские власти «загнали» выживших в пустыню — там многие умерли от голода — или отправили в концлагеря. По оценкам историков, погибли от 65 до 80 тысяч представителей племени гереро и около 20 тысяч представителей племени нама.

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