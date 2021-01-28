Еврейская община отреагировала на заявление российского профессора о холокосте

Заявление профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева о том, что холокоста на самом деле не было, может расцениваться как реабилитация нацизма. Еврейская община подает заявление в прокуратуру с требованием расследовать инцидент, рассказал главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендл Певзнер. Его слова приводятся на сайте телеканала «78».

По его словам, такого рода оскорбление памяти погибших во время холокоста недопустимо, особенно в учебном заведении. «Мы подаем заявление в прокуратуру. Надеемся, что инцидент будет тщательно расследован и виновный понесет заслуженное наказание. Также мы обратились в администрацию губернатора и в комитет по образованию Ленобласти», — сказал Певзнер.

Того же мнения придерживается и председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг. Он признал, что каждый имеет право на свое мнение, но высказывать его на образовательной площадке не всегда нужно. «Моя мама потеряла в холокосте братьев. Мне дико слышать о том, что "холокоста не было". Высказывания Матвеева — это звено в цепочке действий по переписыванию истории, по искажению событий Второй мировой войны», — отреагировал Грубарг.

Ранее стало известно, что Матвеев в ходе своего вебинара для учителей провел лекцию с тезисами, отрицающими холокост. Во время выступления он в том числе говорил, что газовые камеры использовали не для убийства людей, а для дезинфекции. По его словам, чтобы сжечь тело, нужна печь с принудительным нагнетанием кислорода, которых в Германии не обнаружили. Цифру в шесть миллионов погибших он счел выдумкой, и показал слайд с надписью «Геноцид евреев в период 1938-1945 годы был. Холокоста не было!».

Холокост — процесс уничтожения евреев гитлеровской Германией, в ходе которого были убиты до шести миллионов человек. Отрицание холокоста является преступлением во многих странах, в том числе в России, Германии, Франции, Израиле, Чехии, Словакии.