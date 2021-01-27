Российский профессор провел лекцию для учителей об отрицании Холокоста

В Ленинградской области один из участников вебинара для учителей, профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев, провел лекцию с тезисами, отрицающими Холокост. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Валерий Нечай, опубликовав в своем Telegram-канале запись, сделанную корреспондентами газеты «Новые Колтуши».

Газета привела шестиминутное выступление Матвеева. В нем он в том числе заявляет, что газовые камеры использовали не для убийства людей, а для дезинфекции. По его словам, чтобы сжечь тело, нужна печь с принудительным нагнетанием кислорода, которых в Германии не обнаружили. «Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря шесть миллионов жертв. Поэтому эта цифра, шесть миллионов, есть не что иное, как выдумка», — заявил Матвеев. Затем на презентации появился слайд с надписью «Геноцид евреев в период 1938-1945 годы был. Холокоста не было!».

В лекции он также упоминает, что понятие Холокоста закреплено в священном писании Иудеев, Торе, и описывается как «ритуал наказания соплеменников, которые нарушили тот или иной закон». Он указывает, что о явлении начали говорить во второй половине XIX века, приводя в качестве аргумента вырезки газеты The New York Times, датированные 1869-м годом. По его словам, в 1938 году Гитлер заключил договор с президентом Всемирной сионистской организации о переселении в Палестину шести миллионов евреев.

«Вывод: Холокоста в том объеме просто не было. Думаю, каждый сможет донести до школьников эту идею», — сказал Матвеев.

Власти Ленинградской области заявили, что это было частное мнение Матвеева, его доклад не подвергался предварительной цензуре, передает РИА Новости. Там уточнили, что лекция была посвящена теме «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица».

Ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев заявил, что университет строго накажет Матвеева за отрицание Холокоста, если комитет по этике подтвердит, что это говорил он, передает радиостанция «Говорит Москва». Максимцев указал, что такое высказывание не соответствует позиции вуза, «противоречит многим вещам» и для него это тоже оскорбительно. «Если это так, то я выступал бы за самые строгие вещи вплоть до ухода из университета, потому что это искажение многих исторических фактов — непозволительно педагогу и любому человеку», — заявил он.

Холокост — процесс уничтожения евреев фашисткой Германией, в ходе которого были убиты до шести миллионов человек. Отрицание Холокоста является преступлением во многих странах, в том числе в России, Германии, Франции, Израиле,Чехии, Словакии. Отрицатели считают, что Холокост не существовал в виде, закрепленном в общепринятой историографии.