Американский дипломат выдал фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар

Посольство РФ в Вашингтоне указало на ошибку постоянного представителя США при ОБСЕ Джеймса Гилмора, который опубликовал фотографию из польского гетто с подписью «о депортации крымских татар в 1944 году». Об этом сообщается в Twitter посольства.

По данным дипмиссии, Гилмор опубликовал у себя в Twitter фотографию из Музея памяти жертв холокоста «Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно».

В ответ на сообщение Гилмора в посольстве указали на пост посольства Украины в США от 2019 года, где эту же фотографию ошибочно подписали как изображение депортации крымских татар. В дипмиссии добавили, что «использовать тактику украинской дипломатии — плохая идея».

В 2019 году исполнилось 75 лет с начала депортации крымских татар. Их насильно переселяли в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и другие регионы страны. Власти утверждали, что крымские татары якобы массово сотрудничали с нацистской Германией во время оккупации полуострова.

В апреле 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму

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