Посольство Украины выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар

Посольство Украины в США опубликовало фотографию из музея Холокоста, выдав ее за кадр депортации крымских татар в 1944 году. Об этом написало российское посольство в Вашингтоне в своем Twitter-аккаунте.

Пресс-служба украинского дипломатического ведомства выложила снимок с подписью: «1944 год. Депортация крымских татар Советским Союзом».

Российское посольство опубликовало скриншот из электронного каталога музея Холокоста с точно такой же фотографией. Как следует из описания, на снимке изображены евреи из Лодзинского гетто в Польше, которых сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь Хемно.

18 мая 2019 года исполнилось 75 лет с начала депортации крымских татар. Их насильно переселяли в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и другие регионы страны. Власти утверждали, что крымские татары якобы массово сотрудничали с нацистской Германией во время оккупации полуострова.

В апреле 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!