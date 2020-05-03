Посольство России оценило слова Киева о провале расследования трагедии в Одессе

Посольство России на Украине оценило обвинения Киева в провале расследования причин пожара в Доме профсоюзов в Одессе, передает ТАСС.

Как отметили в российском посольстве, Киев предпочитает искать причину трагедии в «пресловутых кознях Москвы». «Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — рассказали в диппредставительстве.

Там заявили, что хотя бы на основе видеоматериалов и свидетельских показаний очевидцев «можно без особого труда» установить имена тех, кто спланировал и устроил погром, а также наказать его организаторов и исполнителей.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, возлагая ответственность за провал расследования причин пожара в Доме профсоюзов в Одессе на Россию, Украина продолжает покрывать «нацистов». Он напомнил, что российская сторона на всевозможных уровнях призывала к объективному расследованию обстоятельств одесской «Хатыни».

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2 мая МИД Украины опубликовал заявление, в котором Россия называется единственной не заинтересованной стороной в расследовании обстоятельств пожара в Одессе. Москву также обвинили в сокрытии одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области.

Пожар в Доме профсоюзов Одессы произошел 2 мая 2014 года после уличных боев между активистами Евромайдана и пророссийски настроенными сторонниками федерализации Украины. Согласно официальным данным, в ходе беспорядков погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большинство людей сгорели при пожаре в Доме профсоюзов, где укрывались пророссийские активисты.

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