Россия ответила Украине на обвинения в провале расследования трагедии в Одессе

Возлагая ответственность за провал расследования причин пожара в Доме профсоюзов в Одессе на Россию, Украина продолжает покрывать «нацистов». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал заявление МИД Украины, который обвинил Москву в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе. Слуцкий назвал это «цинизмом и наглостью». «Российская сторона на всевозможных уровнях призывала к объективному расследованию обстоятельств одесской "Хатыни"», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что экс-президент Украины Петр Порошенко с «молчаливого согласия западных покровителей» затягивал расследование дела. А теперь Киев по примеру «своих заокеанских кураторов» пытается найти оправдание бездействию во внешних обстоятельствах, считает Слуцкий.

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Ранее МИД Украины опубликовал заявление, в котором Россия называется единственной не заинтересованной стороной в расследовании обстоятельств пожара в Одессе. Кроме того, Москву обвинили в сокрытии одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области.

Пожар в Доме профсоюзов Одессы произошел 2 мая 2014 года после уличных боев между активистами Евромайдана и пророссийски настроенными сторонниками федерализации Украины. Последние укрылись в здании после разгрома их палаточного лагеря, однако защитники новых властей страны закидали Дом профсоюзов «коктейлями Молотова». Погибли 48 человек, получили ранения несколько сотен. Расследование этого дела неоднократно прекращалось, виновные так и не были названы.

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