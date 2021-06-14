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В Индии умер глава самой большой в мире семьи

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Фото: Reuters

В Индии умер отец самого большого в мире семейства, пишет газета Sky News.

Зиона Чана оставил после себя, по разным данным, около 39 вдов, 94 детей и 33 внуков. При этом точной информации о числе его родственников нет.

Чана был лидером местной секты Чана Павл, в которой практикуется многоженство. Основал ее отец Чаны еще в 1942 году. Сейчас последователи этой секты живут в деревне Бактаунг в 55 километрах от города Аиджал. По данным газеты, в настоящее время община объединяет около 400 семей.

На своей первой жене Чана женился еще в 17 лет. А своим рекордом он считает год, в который он успел жениться десять раз. Все члены его большой семьи живут в одном доме: в четырехэтажном здании розового цвета насчитывается около ста комнат.

Семья Чаны стала местной достопримечательностью: посмотреть на многочисленных родственников в деревню приезжали туристы со всего мира.

Причиной смерти 79-летнего Чаны, по данным газеты, стала гипертония, кроме того он страдал диабетом.

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