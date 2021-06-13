Правительство выделило 27 миллиардов рублей на жилье для многодетных семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 27 миллиардов рублей на погашение части платежей по жилищным кредитам для многодетных семей. Об этом сообщается сайте кабмина.

Отмечается, что по инициативе президента России Владимира Путина правительство продолжает оказывать поддержку многодетным семьям — для этих категорий граждан будет выделено 26,8 миллиарда рублей. Средства позволят частично или полностью погасить платежи по ипотеке.

Так, семьи, где третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, получат льготу по ипотеке от государства в размере 450 тысяч рублей. Как отметил Мишустин, данная мера поддержки — один из самых востребованных видов государственной помощи многодетным россиянам.

Ранее в июне данное решение обсуждалось на заседании правительства. По словам премьера-министра, выделение денег на погашение ипотечных кредитов для многодетных граждан позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч многодетных семей.