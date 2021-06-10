Правительство выделит миллиарды рублей на жилье для многодетных семей

Правительство России решило выделить многодетным семьям более 27 миллиардов рублей. Мера позволит обеспечить жильем граждан, у которых родился третий или последующие дети, сообщается на сайте кабмина.

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Премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания отметил, что правительство по поручению президента Владимира Путина продолжает поддерживать многодетные семьи. Выделенная сумма позволит «обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч многодетных семей».

На данный момент граждане, у которых родились третий или последующие дети, получают по 450 тысяч рублей. Выделенные деньги они могут потратить на погашение ипотечных кредитов. «Люди этим активно пользуются», — подчеркнул Мишустин.

В апреле 2021 года вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил ввести для многодетных семей беспроцентную ипотеку. По словам депутата, реализация подобной инициативы возможна при условии контроля государством банковской системы. Толстой посчитал, что банки не понесут больших убытков «так как у нас, к сожалению, очень мало многодетных семей».