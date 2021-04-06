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В Госдуме захотели выделять многодетным семьям Москвы земли в соседних регионах

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой предложил выделять многодетным семьям из Москвы земли в соседних регионах, включая Тверскую и Калужскую области. Об этом сообщают РИА Новости.

Толстой отметил, что в нижней палате парламента разрабатывается проект закона о единых льготах для многодетных семей, чтобы помогать им не только на региональном, но и на федеральном уровнях. По словам зампреда, многие многодетные родители в столице жалуются на сложности при получении участков.

«У нас в Москве многие жалуются, что обещанная земля для многодетных — где она? В Москве нет земли и нам московские чиновники спокойно говорят, что земли нет, закончилась. А что мешает в век электронных услуг дать земли в Тверской, Калужской и других губерниях», — пояснил Толстой.

Ранее о единых мерах поддержки многодетных семей рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он отметил, что в стране необходимо установить федеральный статус таких семей, который бы подтверждался удостоверением, а также создать единый стандарт поддержки, независимо от региона, в котором проживают семьи.

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