В России предложили снизить плату по услугам ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась в правительство с просьбой увеличить скидки для оплаты услуг ЖКХ для многодетных семей. Об этом сообщает RT.

«Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50 процентов, а для семей с десятью и более детьми — до 70 процентов», — говорится в тексте обращения. По мнению депутата, такие нововведения станут своевременными и помогут семьям на фоне эпидемии коронавируса.

Она также предложила отменить плату по ЖКХ для тех семей, в которых родители из-за коронавируса лишились работы. Такие меры предусматриваются до тех пор, пока взрослые не найдут новое место заработка.

В настоящее время минимальная скидка для многодетных семей составляет 30 процентов. При этом если в семье воспитывается десять и более детей, скидка может вырасти до 50 процентов.

Ранее Ирина Волынец также выступила с предложением о поддержке родителей, которые не могут выполнять свои обязательства по алиментам в период пандемии. В частности, планируется создание фонда, деньги из которого будут идти в счет алиментов родителей, потерявших работу.