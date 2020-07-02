Россиянку лишили пособия на сына-аутиста из-за блога

Жительницу Краснодара Станиславу Войцеховскую лишили пособия на сына-аутиста из-за того, что у нее был личный блог. За три месяца он принес ей доход в 8 тысяч рублей. Об этом россиянка рассказала RT.

Сыну Войцеховской шесть лет, диагноз ему поставили в возрасте двух с половиной лет, в четыре –оформили инвалидность. В мае 2020 года женщина перестала получать пособие в размере 10 тысяч рублей в месяц. Ее также попросили вернуть выплаты за те месяцы, в которые она получала прибыль. По ее словам, сумма положенных к возврату денег составляет 20 тысяч рублей. В Пенсионном фонде, куда она обратилась за разъяснениями, женщине объяснили причину: она начала зарабатывать на блоге.

В 2019 году Войцеховская завела свой канал на платформе «Яндекс.Дзен», где рассказывала о личном опыте воспитания ребенка с аутизмом. У нее меньше тысячи подписчиков, но, как пишет RT, монетизировать блог все же удалось, так как в нем размещается реклама и платформа начисляет за это деньги. Информацию о договоре женщины с «Яндексом» получила налоговая служба, а оттуда сведения поступили в Пенсионный фонд.

В отделении Пенсионного фонда по Краснодарскому краю RT рассказали, что ежемесячная выплата положена не ведущим трудовой деятельности родителям детей-инвалидов. Пресс-секретарь краевого отделения ПФР Владимир Обиход пояснил, что в случае выхода на работу или начала другой деятельности, которая приравнивается к работе, получатели пособий должны уведомить об этом ПФР в течение пяти дней, чтобы прекратилось начисление выплат. Он уточнил, что Войцеховская этого не сделала, но добавил, что женщина вернула переплату. Для возобновления выплат ей надо предоставить документы, подтверждающие, что она больше не работает.

Войцеховская рассказала, что отключила монетизацию в блоге, но не может получить договор о расторжении трудовых отношений, потому что не заключала его. Она отметила, что ПФР разрешил ей предоставить документы в свободной форме. По данным RT, интернет-пользователи перечислили женщине 147 тысяч рублей, узнав ее историю — она намерена потратить деньги на реабилитационные занятия для сына.

12 июня россиянка создала петицию, в которой попросила не лишать пособия тех родителей, которые не имеют возможностей для полноценного трудоустройства, однако могут иметь небольшие источники дохода, не превышающие один МРОТ. Член Общественной палаты Ирина Волынец рассказала RT, что ситуация женщины далеко не единственная, и добавила, что направила в Госдуму проект закона с предложениями, аналогичными тем, которые выдвинула Войцеховская.

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