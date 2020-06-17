В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек, а также отцов, воспитывающих детей самостоятельно. Об этом рассказала RT председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

НРК направил соответствующее предложение в Госдуму и в правительство.

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в обращении.

Волынец отметила, что в связи с пандемией коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация. Также, по ее словам, несмотря на уже выделенные государством пособия, родители-одиночки остаются «незащищенной социальной группой». При этом все действующие льготы и пособия для этой группы родителей должны сохраниться в полном объёме, заключила председатель НРК.

15 июня сообщалось, что родители 19,8 миллиона российских детей от 3 до 16 лет получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

С 1 июня в России по распоряжению президента Владимира Путина начали выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет. Минфин выделил на эти цели 197,2 миллиарда рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается порядка 1,6 миллиона детей. Выплаты стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.

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