Выплаты на детей получили свыше семи тысяч подмосковных семей

Выплаты на детей от трех до семи лет получили более 7,1 тысячи семей в Подмосковье, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует РИАМО во вторник, 16 июня.

Льгота полагается семьям, чей доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума, напомнила она.

«Сведения об основных видах дохода запрашиваются автоматически в рамках межведомственного взаимодействия в органах и организациях. Решение о выплате пособия принимается в срок не более 20 рабочих дней», — рассказала Фаевская.

Она уточнила, что подать заявление на выплату можно через единый портал государственных услуг.

Если к 1 января 2020 года ребенку исполнилось три года, то в июне семья получит деньги сразу за шесть месяцев — порядка 38 тысяч рублей, говорится на сайте областного правительства.

15 июня сообщалось, что родители 19,8 миллиона российских детей от 3 до 16 лет получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. О поддержке семей в период пандемии коронавируса ранее распорядился президент Владимир Путин.