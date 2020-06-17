В Госдуме высказались о новом пособии для родителей-одиночек

Родителей-одиночек необходимо поддерживать до совершеннолетия детей, а не только до конца текущего года. Так об инициативе Национального родительского комитета (НРК) о выплатах до конца 2020-го высказалась депутат Госдумы Елена Строкова. Ее цитирует RT в среду, 17 июня.

Парламентарий отметила, что ранее представители фракции ЛДПР уже поднимали вопрос о помощи гражданам, которые воспитывают детей в условиях неполной семьи.

Ранее председатель НРК Ирина Волынец предложила ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей. Речь идет о компенсации в размере не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. Свою инициативу она объяснила непростой экономической ситуацией в стране из-за пандемии коронавируса.

С 1 июня в России по распоряжению президента Владимира Путина начали выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет. Минфин выделил на эти цели 197,2 миллиарда рублей. По данным на 15 июня, средства в полном объеме получили родители 19,8 миллиона детей.

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