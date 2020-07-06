Малоимущим россиянам решили упростить жизнь

Малоимущих россиян предложили освободить от платы за детские сады. Такое предложение, упрощающее жизнь гражданам, на обсуждение Госдумы и правительства направила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Это может коснуться тех семей, чей ежемесячный доход на человека составляет до двух прожиточных минимумов.

В конце июня депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату семьям, которые откажутся от места в детском саду. По его мнению, такая мера позволит сократить очереди в детские сады.

Ранее высказывались предложения освободить малоимущих от налогов, а именно НДФЛ. В Кремле на этот счет пока нет четкой позиции. В правительстве ранее заявили, что эта инициатива в кабмине не обсуждалась.

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