Российским семьям предложили выдавать деньги за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду. Об этом сообщает RT, ссылаясь на письмо парламентария министру просвещения Сергею Кравцову.

Политик указал на проблему нехватки мест в российских дошкольных образовательных учреждениях. Он предложил выплачивать семьям по одному региональному МРОТ каждый месяц, когда ребенок мог бы находиться в детсаду. В случае, если родители передумают, они смогут отказаться от выплат и снова встать в очередь на получение места.

По мнению Власова, это решение позволит сократить очереди в детские сады.

28 мая член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил до конца текущего года отменить плату за услуги бюджетных детских садов для тех родителей, которые лишились работы из-за коронавируса. Отмечается, что обязательным требованием для отмены платы будет регистрация взрослых в качестве безработных.

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