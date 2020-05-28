Лишившихся работы родителей предложили освободить от платы за детсад

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил до конца текущего года отменить плату за услуги бюджетных детских садов для тех родителей, которые лишились работы из-за коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на адресованное премьер-министру Михаилу Мишустину письмо.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность полного освобождения от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года, если один из кормильцев или оба родителя потеряли работу в период самоизоляции (с 31 марта по 31 мая)», — написал Хамзаев. Отмечается, что обязательным требованием для отмены платы будет регистрация взрослых в качестве безработных.

Ранее сообщалось, что российские детские лагеря смогут открыться не раньше введения третьего этапа снятия санитарных ограничений. Кроме того, в этом году дети смогут поехать только в тот лагерь, который находится на территории региона их проживания.

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