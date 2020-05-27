В России рассказали о работе детских лагерей в этом году

Российские детские лагеря в этом году смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Об этом следует из рекомендаций Роспотребнадзора, опубликованных на сайте.

Кроме того, в этом году детей в лагеря могут отправить только те организации отдыха и оздоровления, которые находятся в регионе, где они проживают. При этом дети, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, смогут отдыхать в российских регионах, граничащих с этими городами.

В ведомстве рассказали о необходимости обеспечить постоянное дежурство врачей и медсестер, а также организовать регулярное измерение температуры. Из документа следует, что детей следует доставлять к месту отдыха автотранспортом, а после снятия ограничений можно пользоваться железной дорогой и самолетами, если приняты «исчерпывающие меры профилактики».

При перевозке детей по железной дороге в вагон не должны иметь доступа посторонние люди, а на вокзалах и в аэропортах организованным группам следует предоставлять так называемые зеленые коридоры.

Роспотребнадзор посоветовал не проводить родительские дни и массовые мероприятия. Взамен в ведомстве предложили проводить занятия по интересам, а кружковую работу отдельно для разных отрядов, для максимального разобщения детей в помещениях, и по возможности проводить мероприятия на открытом воздухе.

Также ведомство рекомендовало выделить отдельное помещение с учетом социальной дистанции между детьми — не менее 1,5 метра. Сотрудникам детских лагерей необходимо сдать тест на коронавирус.

19 мая стало известно, что российские министерства разошлись в планах открыть детские лагеря. Так, Минпросвещения России рекомендовало открыть детские оздоровительные лагеря с 1 июля, однако планы министерства разошлись с позицией Минздрава — там выступили категорически против работы смен без врачей, которых может не хватить из-за борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

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