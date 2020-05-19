Российские министерства разошлись в планах открыть детские лагеря

Минпросвещения России рекомендовало открыть детские оздоровительные лагеря с 1 июля, однако планы министерства разошлись с позицией Минздрава — там выступили категорически против работы смен без врачей, которых может не хватить из-за борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рекомендуем начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля», — сказала на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева. Она отметила, что в 2020 году планировалось открыть более 45 тысяч организаций для отдыха и оздоровления детей, но из-за ситуации с коронавирусом из них готовы к открытию только 33,3 тысячи, 2,2 тысячи из них — стационарных.

Однако в Минздраве заявили о возможной нехватке врачей и медперсонала, большинство из которых сейчас брошены на борьбу с эпидемией. «Когда [в 2019 году] работали школьные лагеря, 8 тысяч врачей было задействовано в стране и 31 тысяча средних медицинских работников, — сказала директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина. — Сейчас мы понимаем, что дефицит врачей серьезный и медицинских работников, медсестер, фельдшеров».

«Мы были бы категорически против, чтобы лагеря открывались без медицинских работников», — резюмировала она.

С начала эпидемии в России выявили 299 941 случай коронавируса, официально сообщалось о 2837 летальных исходах, выздоровели 76 130 человек.

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