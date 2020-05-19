Названы регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса за сутки

В России на 19 мая выявили 9263 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве (3545), Московской области (898) и в Петербурге (453).

Более ста случаев зафиксировали в следующих областях: Нижегородской (290), Свердловской (138), Ростовской (131), Калужской (114), Брянской (112), Ярославской (109) и Саратовской.

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Наименьше число заражений обнаружили в Ненецком автономном округе и в Республике Алтай — по три случая.

Всего на 18 мая в России выявили 299 941 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2837 летальных исходов и 76 130 случаев выздоровления.

Накануне в России зарегистрировали 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход.

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