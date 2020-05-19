В России вылечилось почти 80 тысяч зараженных коронавирусом

За последние сутки в России вылечилось 5921 граждан с коронавирусной инфекцией. Общее число поправившихся приблизилось к 80 тысячам, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Половина новых излечившихся пришлась на Москву (2583). 250 человек поправились в Подмосковье, почти по 200 человек — в Дагестане и Свердловской области. Переболело больше ста жителей Татарстана, Нижегородской, Тульской, Калужской, Тверской областей.

За последние 24 часа в стране зарегистрировано более девяти тысяч новых случаев заражения. Общее количество инфицированных достигло 300 тысяч. 2837 человек умерло.

Ранее в Москве выздоровели две женщины старше 100 лет. Одна из них перенесла среднетяжелую форму заболевания, врачи применяли сложную схему лечения. Организм второй быстро справился с инфекцией, ее удалось стабилизировать быстрее и без интенсивной терапии.

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