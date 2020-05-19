В России число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 300 тысячам

В России общее число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 300 тысячам. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Так, за сутки выявлено 9263 заболевших, общее число с начала эпидемии составило 299 841.

По данным на понедельник, 18 мая, в стране было выявлено 290 578 заболевших.

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева считает, что Россия будет долго выходить из эпидемии коронавируса. Она заявила, что стране потребуется больше времени на прохождение нисходящей кривой, отражающей количество ежедневных случаев заражения COVID-19.

Молдогазиева отметила, что пандемия закончится спустя 4-6 недель после регистрации последнего случая заражения. В России, предположительно, ситуация вернется в норму в августе. Такой сценарий будет возможен в том случае, если все границы в мире останутся закрытыми в течение всего лета и не будет новых вспышек инфицирования.

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